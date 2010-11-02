Результати виборів до Вінницької облради

За попередніми даними, які оприлюднила партія "Єдність", на виборах до обласної ради Партія регіонів отримала 23% голосів, ВО "Батьківщина" – 22%, "Єдність" Вінниччини – 14,5% та "Фронт Змін" – 8%.

За мажоритарною системою – 36 місць в облраді буде за Партією регіонів, 11 – ВО "Батьківщина", 10 - "Єдність", 5 – Народна партія, 1 – "Свобода", 1 – "Собор", 1 – Українська Народна Партія, 1 – Соцпартія.

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Колишній голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, який повідомив ці дані на прес-конференції, додав:

"Ми задоволені результатами, які ми отримали. За попередніми результатами, команда політичної партії "Єдність" на Вінниччині отримала 14,5% голосів. Ми ще провели 10 мажоритарних депутатів обласної ради і маємо впевненість в тому, що фракція політичної партії "Єдність" буде складатись з 23-25 депутатів обласної ради", - повідомив він.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ зауважив, що за місяць вдалось підняти практично нульовий рейтинг до понад 14%. "Команда - О.ДОМБРОВСЬКИЙ, Г.ЗАБОЛОТНИЙ, О.ПОРОШЕНКО - це команда єдності людей, а виборча кампанія - це була кампанія-звіт, а не агітація, саме тому ми й досягли такого рівня довіри виборців", - вважає екс-губернатор.

У той же час він зазначив, що після 2004 року ще не було такої "брудної" політичної кампанії із такою низькою явкою виборців, а також викликає стурбованість, що з деяких дільниць в певних районах досі не здані протоколи і бюлетені.

"Я не пам’ятаю виборчої кампанії, принаймні за той період, коли ми працювали командою і в облдержадміністрації і в облраді, щоб явка і в районах і в місті Вінниці була такою низькою, як і в цілому по Україні. Я думаю, що це є серйозне запитання і серйозний сигнал для тих, хто сьогодні представляє політичну еліту в нашій країні знайти відповідь, чому люди не проголосували. Коли середня явка становить 50%, а в багатьох районах вона не досягнула 50%, я думаю, що запитань більше, ніж відповідей", - вважає О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

За його словами, зараз в Україні відбувається серйозна політична трансформація. "Зараз в Україні відбувається серйозна політична трансформація, вона відбувається з точки зору оцінки людей тих чи інших політичних партій і люди своїм голосуванням підтверджують ці процеси, а з іншої сторони - відбувається спроба ввести однопартійну систему в нашій державі", - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

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Голова Вінницької міської організації партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", депутат Вінницької обласної ради Людмила ЩЕРБАКІВСЬКА визнає, що Партія регіонів виграла вибори у Вінницькій області.

Як повідомила УНІАН Л.ЩЕРБАКІВСЬКА, вона очікує, що після перемоги “регіоналів” слід очікувати підвищення цін і тарифів, водночас ставлячи під сумнів дотримання принципів свободи слова і демократії.

"Мені дуже прикро, що наші громадяни розчаровані, не поставилися з усією серйозністю до захисту самих себе, своєї Батьківщини. І тепер у Вінницькій області перемогла партія влади, яка підвищуватиме ціни, тарифи, під сумнів ставиться свобода слова і демократія", - зазначила вона.

На думку Л.ЩЕРБАКІВСЬКОЇ, такий результат пов’язаний із особливостями законодавства, яким заборонена участь у місцевих виборах блоків. Це серйозно вплинуло на перебіг голосування, вважає вона.

На її думку, багато людей розчаровані і не прийшли голосувати, а "Вінницька область мала один із найнижчих відсотків по активності виборців".

Водночас Л.ЩЕРБАКІВСЬКА зазначила, що фракція ВО "Батьківщина" у Вінницькій обласній раді буде й надалі відстоювати інтереси громади і допомагати у вирішенні проблем області.

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Партія регіонів у Вінницькій обласній раді, за попередніми даними, утворює більшість

Як передає кореспондент УНІАН, про голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА сказав під час прес-конференції.

"У Партії регіонів вже є більшість – ми нарахували попередньо близько 70 місць. Ми не бачимо причин створювати з кимсь якогось альянсу, проте ми готові співпрацювати з усіма політичними силами, які будуть представлені в облраді", - сказав М.ДЖИГА.

За його словами, головою облради стане той, кого запропонують і виберуть депутати. "Всі достойні. Кожний з депутатів достойний бути головою обласної ради", - зазначив М.ДЖИГА.

Він також повідомив, що явка по області становила 57% і ця явка є нормальною.