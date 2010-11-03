Російські експерти: до виборів Янукович не міг піти назустріч Путіну

Перед українською владою тепер, після завершення місцевих виборів, має постати питання про створення спільного підприємства між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом».

Як передає кореспондент УНІАН, такої думки дійшли під час відеомосту Київ-Москва директор Міжнародного інституту політичної експертизи (Москва) Євген МІНЧЕНКО і президент Фонду національної енергетичної безпеки (Москва) Костянтин СІМОНОВ.

«Я думаю, що найближчим часом Партія регіонів має внести і прийняти закон про можливість приватизації ГТС України», - сказав Є.МІНЧЕНКО. Він пояснив свою позицію тим, що інакше не зрозуміло, як можливе створення СП «Нафтогазу» і «Газпрому».

Також експерт вважає, що Партія регіонів розуміє, що газотранспортний консорціум неможливий без внесення змін до законодавства України. Крім того, він висловив думку, що необхідність ухвалення подібного закону може привести до дострокових парламентських виборів в Україні. На думку Є.МІНЧЕНКА, таким чином Україна спробує довести Росії, що «Південний потік» не потрібний, оскільки в Україні стабільна влада і «все під контролем».

У свою чергу, К.СІМОНОВ висловив думку, що під час нещодавнього візиту глави уряду Росії Володимира ПУТІНА до України очікувалося підписання угоди про створення СП, проте цього не сталося через позицію української сторони. «За кілька днів до виборів хіба дозволив би ЯНУКОВИЧ підписати таку угоду, щоб потім всі три дні пояснювати, чому він, на думку значної частини електорату, продав батьківщину і позбавив Україну майбутнього», - сказав К.СІМОНОВ.

На його думку, в цьому проявляється невпевненість у собі української влади - «чи вона перебуватиме на цьому місці досить довго». «Я сподіваюся, що зараз Україна пережила певний етап виборчої лихоманки, і у принципі все закінчилося благополучно. І тепер можна від аналізу підсумків виборів безпосередньо переходити до підписання газових угод», - підкреслив К.СІМОНОВ.