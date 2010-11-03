В Одесі мішки з бюлетенями перевозять без супроводу міліції

В Одесі пакети з виборчими бюлетенями, які дільничні комісії ще не здали в міську виборчу комісію, представники ДВК, всупереч вимогам законодавства, перевозять містом без супроводу правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, репортери телекомпанії «РІАК» виявили і продемонстрували одеситам відеорепортаж з Куликового поля Одеси про те, як кілька десятків автобусів з членами виборчих комісій возять по місту пакети з бюлетенями без супроводу міліції.

Довірена особа кандидата в мери Едуарда ГУРВІЦА Юрій БОРЩЕНКО сказав: «Містом курсують маршрути з бюлетенями: їх вивозять невідомо куди. Хоча без контролю з боку правоохоронців з бюлетенями можна робити все, що завгодно».

Виступаючи в прямому ефірі «РІАК», Ю.БОРЩЕНКО додав, що був свідком того, як пізно ввечері 1 листопада група невідомих винесла із залу засідань Одеського міськвиборчкому понад 300 мішків з бланками суворої звітності. Спостерігачі протестували: оскільки це протизаконно, бюлетені можна видалити з території комісії лише після оголошення офіційних результатів виборів, причому в супроводі міліції, адже в разі неспівпадання цифр у протоколах з результатами виборів перерахувати бюлетені буде неможливо.

Проте «голова Одеського міськвиборчкому Олександр АХМЕРОВ не звертав уваги на протести суб`єктів виборчого процесу, їх довірених осіб і спостерігачів», - зазначили автори репортажу на телеканалі «РІАК».