Азаров доручив розібратися з чиновниками, які купили Лексус

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від голови Держказначейства Сергія ХАРЧЕНКА перевірити законність придбання Дніпропетровським регіональним центром стандартизації, метрології та сертифікації автомобіля «Лексус».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Ви пам’ятаєте, що я заборонив купувати дорогі службові автомобілі та інше. І ось з преси дізнаюсь, що Дніпропетровський регіональний центр стандартизації та метрології придбав дорогий «Лексус», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем’єра, якщо цей факт підтвердиться, то він вимагає від голови Держказначейства негайно розібратися, яким чином чиновникам центру вдалось оминути категоричну заборону фінансувати такі покупки.

«І зробити організаційні висновки. Безумовно, припинити саму можливість таких випадків в майбутньому. Автомобіль, безумовно, забрати, керівника центру звільнити, голову Держстандарту попередити за незадовільну організацію виконання рішень уряду. Я наголошую, що ми не будемо ліберальничати там, де йдеться про державну дисципліну та фінансову дисципліну», - наголосив прем`єр-міністр.