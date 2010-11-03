Заяву опозиції підписали вже 10 партій

Спільну заяву опозиційних політичних партій з приводу недемократичності місцевих виборів підписали вже 10 політичних партій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це на брифінгу у парламенті повідомив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, на сьогодні заяву підтримали партії «Батьківщина», «Реформи і порядок» Народний Рух України, партія «Народна самооборона», Партія захисників Вітчизни, партії «Українська платформа», «Єдиний центр», «За Україну!», «Громадянська позиція» та «Собор».

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 листопада, опозиційні партії підписали спільну заяву, у якій наголошується, що місцеві вибори, які відбулися в Україні 31 жовтня, не були демократичними та вільними, вони не відповідають загальноприйнятим європейським стандартам, їх результати свідомо та системно спотворені.