Верховна Рада повернула у держвласність Херсонський машзавод

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю “Херсонський машинобудівний завод”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 318 народних депутатів із 427, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом встановлено, що, зважаючи на суспільну необхідність, з метою захисту інтересів держави і трудових прав працівників товариства з обмеженою відповідальністю “Херсонський машинобудівний завод” повертається у державну власність цілісний майновий комплекс ТОВ “Херсонський машинобудівний завод”.

ВР доручила Кабінету міністрів України здійснити у встановленому порядку заходи, пов’язані з поверненням у державну власність цілісного майнового комплексу ТОВ “Херсонський машинобудівний завод”; передбачити у проекті закону про державний бюджет на 2010 рік необхідні кошти на здійснення заходів, пов’язаних з поверненням у держвласність цілісного майнового комплексу ТОВ “Херсонський машинобудівний завод”.

Закон набуває чинності з дня опублікування.