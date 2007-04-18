Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом втручання у діяльність суддів КС

Слідче управління Генеральної прокуратури України порушило кримінальну справу за фактом втручання у діяльність суддів Конституційного Суду, у тому числі й діяльність судді-доповідача Сюзанни СТАНІК, при розгляді по суті справи за поданням про конституційність Указу Президента про дострокове припинення повноважень парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, справу порушено за частиною 1 статті 376 Кримінального кодексу України та прийнято до провадження слідчим Генеральної прокуратури України. (Ст. 376. “втручання в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов`язків або добитися винесення неправосудного рішення”).

За даними прес-служби, кримінальну справу було порушено після перевірки Генпрокуратурою низки фактів. Зокрема, ГПУ встановила, що “з метою перешкодити виконанню суддями КС обов’язків” в Інтернет-виданнях, а також у ЗМІ розповсюджується інформація, яка не відповідає дійсності, є неправдивою та дискредитує суддю-доповідача у цій справі Cюзанну СТАНІК. При цьому прес-служба нагадала інформацію про нібито незаконне отримання С.СТАНІК квартири вартістю 2 млн. доларів. За цим фактом Генеральною прокуратурою проведено перевірку, в порушенні кримінальної справи відмовлено за відсутністю події злочину, оскільки з’ясовано, що квартира була отримана внаслідок договору дарування від близької родички у відповідності до вимог чинного законодавства.

Також, за даними прес-служби ГПУ, було перевірено законність придбання квартири цією родичкою і встановлено, що права власності на неї було отримано законно на підставі інвестиційного договору ще чотири роки тому.

Крім того, як зазначають в Генпрокуратурі, на брифінгу в СБУ була оприлюднена інформація про отримання близьким родичем С.СТАНІК нерухомих об’єктів. Ця інформація в подальшому була розповсюджена в засобах масової інформації “з метою впливу на свідомість суддів Конституційного Суду України при розгляді ними справи по суті”, йдеться у повідомленні ГПУ.

Також у зверненні 5 суддів КС вказувалося про систематичний тиск на них при підготовці до розгляду справи щодо конституційності указу Президента про розпуск ВР. Сьогодні, 18 квітня, група осіб, у тому числі й народні депутати України, з метою перешкоджання роботи Конституційного Суду та виконанню суддями КС своїх обов’язків заблокувала вхід до приміщення Конституційного Суду. І тільки після втручання працівників міліції вхід до суду було розблоковано, і роботу Конституційного Суду України розпочато, зазначають в ГПУ.

Саме з огляду на ці обставини і було порушено кримінальну справу за фактом втручання у діяльність суддів КС, пояснюють у Генпрокуратурі.

Генеральна прокуратура звертається до всіх громадян України, народних депутатів, посадовців з проханням суворого дотримання вимог закону, який регламентує діяльність та порядок здійснення правосуддя відповідно до конституційного принципу незалежності суддів.