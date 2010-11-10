Азаров зібрався піднімати арендну плату для Росії

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13:28, 10 листопада 2010Політика
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Єжель: все ж дорожчає, газ дорожчає
|Михайло Єжель
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.
Відповідаючи на запитання, чи буде підвищена оплата за використання комплексу НИТКА, М.ЄЖЕЛЬ сказав: «Я думаю, що так. Я думаю, що наступного року буде збільшена. Все ж дорожчає, газ дорожчає».
Міністр відзначив, що на базі полігону, де розміщено комплекс НИТКА, планується створити державне підприємство Міністерства оборони, в якому не буде військової частини.
*** НИТКА - спеціальний наземний навчально-тренувальний комплекс, який імітує палубу авіаносця, його призначено для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на авіаносець.
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