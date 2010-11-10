БЮТ вимагає проводити наступні вибори до ВР за діючим законодавством
Бо він "відповідає європейським стандартам"
Блок Юлії Тимошенко вимагає від влади не змінювати чинний закон про вибори народних депутатів напередодні наступних парламентських виборів.
Про це заявив народний депутат від БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.
«ЯНУКОВИЧ звик грати з правилами, а не за правилами. Оцінка громадян України й міжнародної спільноти місцевих виборів, які відбулися в Україні 31 жовтня, свідчить, що це були найбрудніші, нечесні і недемократичні вибори. Ми маємо зараз змінене законодавство, яке грало виключно проти демократії, проти законного вибору громадян», - підкреслив політик.
«Саме тому напередодні виборів до парламенту, коли б вони не відбулись, Блок Юлії Тимошенко наполягає на тому, щоб ці вибори відбувалися виключно за діючим законом про вибори до Верховної Ради», - заявив С.СОБОЛЄВ.
При цьому прем’єр-міністр опозиційного уряду додав, що цей закон визнаний міжнародною спільнотою як один з найбільш демократичних і чесних. Він дав можливість і в 2006, і в 2007 роках провести вибори згідно з європейськими стандартами і дав можливість почергово – то опозиції, то більшості - перемагати на виборах, зазначив С.СОБОЛЄВ.
«Є принципово важливим, щоб наступні вибори до Верховної Ради відбувалися згідно з діючим законодавством, яке відповідає європейським стандартам», - резюмував він.