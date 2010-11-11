Королевська хоче обмежити права уряду нарощувати зовнішній борг

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує обмежити права уряду нарощувати зовнішній борг понад 30% від ВВП.

Про це вона заявила, коментуючи УНІАН дані Міністерства фінансів України про зростання з початку року державного зовнішнього боргу на 27%, а внутрішнього боргу – на 47%.

«Україна підсіла на голку запозичень - нарощування боргових зобов`язань змушує шукати все нові й нові кредити для того, щоб розплатитися зі старими», - констатує Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, різке збільшення держборгу України свідчить про те, що уряд вже не здатний здійснювати виплати за борговими зобов`язаннями без допомоги зовнішніх запозичень. Випуск ОВДП продовжує перевищувати їх погашення, а значить, тенденція переходить у хронічну стадію.

«Замість пошуку нових механізмів стимулювання зростання економіки, уряд зберігає стару неефективну модель, латаючи дірки за рахунок зовнішніх кредитів. Україна підсіла на голку запозичень - нарощування боргових зобов`язань змушує шукати все нові й нові кредити для того, щоб розплатитися зі старими, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – В результаті, вже сьогодні уряд бере у борг не під розвиток економіки, а для забезпечення повернення раніше взятих кредитів».

Як вважає голова Комітету ВР, ключова помилка уряду – неправильне використання позик. «За економічними законами, кредит має направлятися на розвиток, щоб збільшити прибутковість, яка дозволить обслуговувати тіло кредиту й відсотки по ньому. На позикові кошти необхідно модернізувати потужності, покращувати якість продукції й розширювати ринок збуту, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Уряд пішов протилежним шляхом: він не вкладає в модернізацію, не бореться зі збитковістю, а продовжує підтримувати соціальну сферу за рахунок залучених кредитів. Це прямий і швидкий шлях до банкрутства».

Голова парламентського комітету вважає, що залучення зовнішніх кредитів необхідно здійснювати виключно під конкретні інфраструктурні проекти, які здатні запустити економіку країни. Свого часу в Німеччині таким проектом стало будівництво дороги, на Близькому Сході – нафтовидобувна й переробна галузь, у Таїланді та Чорногорії – рекреаційна інфраструктура тощо.

«Брати кредити – це велика відповідальність. Переконана, що в Україні необхідне ухвалення закону, що обмежує можливості уряду нарощувати зовнішній борг понад 30% від ВВП. Це питання національної безпеки й майбутнього народу України», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України на 30 вересня ц.р. становив 404 млрд. 301 млн. 041,08 тис. грн. або 51 млрд. 090 млн. 041,20 тис. дол., що на 5,8% більше показника на кінець серпня 2010 року. Впродовж січня-вересня 2010 року сума державного й гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 86 млрд. 396 млн. 919,36 тис. грн. (27,18%), в основному за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням, а також у результаті отримання першого траншу кредиту МВФ стенд-бай 2010 у розмірі 1,25 млрд. СПЗ і випуску єврооблігацій 2010 року на суму 2 млрд. дол.

При цьому державний зовнішній борг зріс на 36 млрд. 843 млн. 539,90 тис. грн. (27,11%), державний внутрішній борг зріс на 43 млрд. 149 млн. 485,42 тис. грн. (47,38%). Гарантований державою борг України збільшився на 6 млрд. 403 млн. 894,04 тис. грн. (7,04%).