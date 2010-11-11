Азаров оголосив «серйозний прорив», хоча й не любить це слово

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Україна повинна зробити ривок у розвитку науки і техніки, а також інноваційної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання в Кабінеті міністрів з питань науково-технічної та інноваційної політики.

М.АЗАРОВ нагадав, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ поставив перед урядом серйозне завдання щодо розвитку науково-інноваційної політики.

На думку прем`єр-міністра, для того, щоб виконати завдання Президента, потрібно здійснити серйозний прорив у цьому питанні. «Я не дуже люблю це слово «ривок», «прорив», тому що тільки ми починаємо кудись прориватися – ми відкатуємося назад. Проте, без такого різкого прискорення ми не обійдемося», - зазначив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що сьогодні Україна повинна чітко визначитися, які саме напрямки потрібно розвивати й у що вкладати ресурси. При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день економічна ситуація дозволяє вкладати ресурси в модернізацію та інноваційні проекти.

М.АЗАРОВ підтвердив готовність уряду фінансувати фундаментальну науку, здійснювати кредитування наукової діяльності через систему державних банків тощо.

Водночас він висловив бажання, щоб приватний бізнес також залучався до фінансування наукових досліджень.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в 2006 році уряд намагався зробити все для розвитку науково-технічної та інноваційної політики. Зокрема, було виділено 2 млрд. грн. на різноманітні проекти, було створено технопарки. Але в 2008-2009 роках, за словами М.АЗАРОВА, на жаль, ці проекти було згорнуто. «Ми готові відновити як фінансування, так і організаційні структури», - зазначив прем`єр, знову звернувши увагу на те, що важливо знати при цьому, які сфери наукової діяльності, які інноваційні проекти потрібно підтримувати.