П'ять мерів на Львівщині не прислуговуватимуть Партії регіонів
Запевнив лідер "Фронту Змін"
Мери міст від партії «Фронт Змін» не будуть “прислуговувати” Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції лідер «Фронту Змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК.
«У політичної партії «Фронт змін» п’ять мерів у Львівській області, які не будуть прислуговувати Партії регіонів, я хочу це дуже чітко задекларувати, які будуть служити лише територіальній громаді», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
Він зазначив, що Президент України «не має права призначати мерів», «хоч я розумію, що їм цього дуже б хотілося б».
Лідер “Фронту Змін” підкреслив, що мер міста - це самостійна фігура, яка відповідальна тільки перед територіальною громадою. «Він (мер – УНІАН) буде робити саме те, що потрібно для громади, а не виконувати ті вказівки, які хоче йому давати сьогодні провладна більшість», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.