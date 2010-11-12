П'ять мерів на Львівщині не прислуговуватимуть Партії регіонів

Мери міст від партії «Фронт Змін» не будуть “прислуговувати” Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції лідер «Фронту Змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК.

«У політичної партії «Фронт змін» п’ять мерів у Львівській області, які не будуть прислуговувати Партії регіонів, я хочу це дуже чітко задекларувати, які будуть служити лише територіальній громаді», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що Президент України «не має права призначати мерів», «хоч я розумію, що їм цього дуже б хотілося б».

Лідер “Фронту Змін” підкреслив, що мер міста - це самостійна фігура, яка відповідальна тільки перед територіальною громадою. «Він (мер – УНІАН) буде робити саме те, що потрібно для громади, а не виконувати ті вказівки, які хоче йому давати сьогодні провладна більшість», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.