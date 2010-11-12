«Батьківщина» вважає вибори на Рівненщині фарсом
Аргументи голови облосередку
Народний депутат України, голова Рівненської обласної організації ВО «Батьківщина» Юрій ПРОКОПЧУК вважає результати виборів до місцевих рад та органів місцевого самоврядування на Рівненщині повністю сфальшованими.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації «Батьківщини».
На думку народного депутата, «це абсолютний фарс з боку Партії регіонів. Тому що, по-перше, був задіяний шалений адмінресурс, коли «вибивали» наших кандидатів на початку, потім тих, які вже були зареєстровані. Наприклад ситуація з Миколою ЛЯХОВИЧЕМ, коли під будь-якими приводами, абсолютно надуманими його хотіли зняти з передвиборчих перегонів, аби розчистити шлях провладному кандидату. Коли це не допомагало, друкували бюлетені з помилками… Так було з Олегом ХОМИЧЕМ, який балотувався до обласної ради по одномандатному мажоритарному округу №40. Фактично ця «помилка» й відібрала у нього перемогу».
Ю.ПРОКОПЧУК також вважає, що однією з головних причин незаслуженої перемоги на виборах представників Партії регіонів є наявність їх великого представництва у виборчих комісіях, що дало можливість фальшувати результати виборів і безпідставно проводити перерахунок голосів на тих дільницях й округах, де спочатку перемогли кандидати від інших партій.
Довідка УНІАН. За попередніми підсумками виборів до Рівненської облради, перемогу здобули представники Партії регіонів, в активі яких 29 депутатів (усього в облраді 80 депутатів). На другому місці представники ВО «Батьківщина», яких в новій облраді буде 19. Однак обласна виборча комісія вирішила провести повторні вибори до облради по двох виборчих округах, де представники ПР і «Батьківщини» набрали майже однакову кількість голосів.