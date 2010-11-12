У Києві сьогодні переосмислюватимуть партнерство з НАТО

У Києві триває VI безпековий форум, організований фондом Арсенія Яценюка «Відкрита Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, темою сьогоднішнього, другого пленарного засідання форуму буде «Динаміка безпекових трансформацій».

Зокрема, з цієї теми виступлять заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРСАСЮК, а також міжнародні експерти.

Крім того, під час роботи форуму будуть обговорюватися наступні теми: «Нова стратегічна концепція НАТО: переосмислення партнерства», «Два терміни, одне значення: національна стійкість чи внутрішня безпека?», «Геополітика Чорноморського регіону: дилеми та перспективи», «Вибір України та обмеження», «На перехресті європейської колективної безпеки».