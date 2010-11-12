Круглий стіл «Вплив результатів місцевих виборів на відносини України з ЄС»
У вівторок, 16 листопада, о 12.00 в Інституті Горшеніна відбудеться «круглий стіл» «Вплив результатів місцевих виборів на відносини України з ЄС».
Організатор "круглого столу" – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:- Підбиття підсумків місцевих виборів в Україні – аналіз тенденцій у зміні електоральної та політичної карти;
- Зростання рейтингу ультранаціоналістичних політичних сил (ВО «Свобода») – радикалізація населення чи ситуативний ефект?
- Перспективи європейсько-українських відносин в нових політичних умовах;
- Вплив місцевих виборів на міжнародний імідж України.
Учасники "круглого столу":
- представник Посольства Республіки Польща в Україні;
- Ярослав ГОДУН – директор Польського Інституту в Києві;
- Олег ТЯГНИБОК – народний депутат України, лідер ВО «Свобода»;
- Андрій ЄРМОЛАЄВ – директор Національного інституту стратегічних досліджень України;
- Дмитро ВИДРІН – політолог, заступник секретаря РНБО України;
- Сергій ВЛАСЕНКО – народний депутат України (БЮТ);
- Владислав ЛУК’ЯНОВ – народний депутат України (ПР);
- Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ – директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології.
Контакт для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 63, (098) 343-62-11. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, оф.14 (3-й поверх).
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, оф.14 (3-й поверх).