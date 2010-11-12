У вівторок, 16 листопада, о 12.00 в Інституті Горшеніна відбудеться «круглий стіл» «Вплив результатів місцевих виборів на відносини України з ЄС».

Організатор "круглого столу" – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення: - Підбиття підсумків місцевих виборів в Україні – аналіз тенденцій у зміні електоральної та політичної карти;

- Зростання рейтингу ультранаціоналістичних політичних сил (ВО «Свобода») – радикалізація населення чи ситуативний ефект?

- Перспективи європейсько-українських відносин в нових політичних умовах;

- Вплив місцевих виборів на міжнародний імідж України.

Учасники "круглого столу":

- представник Посольства Республіки Польща в Україні;

- Ярослав ГОДУН – директор Польського Інституту в Києві;

- Олег ТЯГНИБОК – народний депутат України, лідер ВО «Свобода»;

- Андрій ЄРМОЛАЄВ – директор Національного інституту стратегічних досліджень України;

- Дмитро ВИДРІН – політолог, заступник секретаря РНБО України;

- Сергій ВЛАСЕНКО – народний депутат України (БЮТ);

- Владислав ЛУК’ЯНОВ – народний депутат України (ПР);

- Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ – директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології.