Пшонка заявляє, що Турчинова допитували не у справі Луценка

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявляє про відсутність політичного підгрунтя у порушенні кримінальної справи щодо екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Дійсно, є така кримінальна справа. Вона розслідується Головним слідчим управлінням Генпрокуратури… Є факт. Давайте йти від фактів. Був водій? Був водій. Не значився він раніше у міліції? Не значився. Цьому факту дана правова оцінка. Ніякої політики – факт є, і він підтверджений документально, де-юре. Давайте правову оцінку давати фактам, які є в дійсності», - сказав В.ПШОНКА.

Відповідаючи на запитання, чи справді у рамках розслідування цієї кримінальної справи вчора був викликаний на допит колишній перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, В.ПШОНКА сказав: «Ні, він був викликаний по зовсім інших обставинах».

Водночас, генпрокурор зауважив, що у рамках розслідування кримінальної справи щодо Ю.ЛУЦЕНКА «є запитання по цій справі і до першого колишнього віце-прем’єра, і він повинен відповісти на ці запитання».

Разом з тим, за словами В.ПШОНКИ, до О.ТУРЧИНОВА є питання по деяких кримінальних справах, у рамках розслідування яких, відповідно до чинного законодавства, проводилися допити. При цьому він не уточнив, які справи має на увазі.

Як повідомляв УНІАН, стосовно Ю.ЛУЦЕНКА порушено кримінальну справу за ст. 191 ч. 3 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Низка опозиційних політсил, зокрема, Блок Юлії Тимошенко і очолювана нею партія «Батьківщина», заявили, що порушення кримінальної справи стосовно Ю.ЛУЦЕНКА є тиском на опозицію і переслідуванням опозиційних політиків.

11 листопада О.ТУРЧИНОВ після допиту у Головному слідчому управлінні з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України заявив, що його допутували у зв’язку зі справою про розтрату державних коштів колишнім міністром внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКОМ.