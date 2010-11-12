Пшонка: я був би реально задоволений, якби дійсно був кумом Януковича

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА запевняє, що не має жодних особистих стосунків з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, окрім ділових.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, коментуючи інформацію, яка з’явилась в окремих ЗМІ про те, що він начебто є кумом В.ЯНУКОВИЧА.

«Не знаю, хто видумав цю неправду про кумівство, я думаю був би реально задоволений, якби дійсно був кумом Віктора Федоровича… Ми з Віктором Федоровичем познайомилися в 1997 році, коли я перейшов в обласну прокуратуру (мається на увазі прокуратура Донецької області – УНІАН), а він там працював губернатором, тобто нас пов’язують виключно ділові стосунки… Тому ніякого кумівства немає, ніякого хрещення мого сина не було і в дитинстві у футбол з Віктором Федоровичем ми не бігали», - сказав В.ПШОНКА.

Водночас, на прохання охарактеризувати ситуацію щодо майже півмільйонного боргу за житлово-комунальні послуги мешканців будинку, в якому він проживає, В.ПШОНКА сказав: «я не є боржником, і все по квитанціям сплачую вчасно».