Тігіпко заявляє про початок непопулярних реформ в Україні

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявляє про початок етапу непопулярних реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав з трибуни першої сесії Дніпропетровської обласної ради шостого скликання.

«Після виборів до місцевих рад починається етап, який треба пройти максимально конструктивно. Прийшов час всерйоз займатися реформами. Буде прийнято дуже багато непопулярних рішень, зокрема, пенсійна реформа, до якої ми дуже серйозно готуємося. Якщо ми не зробимо реформи, то в України не буде майбутнього», - сказав він.

С.ТІГІПКО зазначив, що сьогодні у Дніпропетровську він обговорить з керівництвом області пропозиції щодо «створення на Дніпропетровщині плацдарму по впровадженню реформ».

За його словами, ці пропозиції, зокрема, будуть стосуватися галузі охорони здоров’я, діяльності «Єдиного вікна» державних установ, впровадження експерименту зі скорочення терміну видачі дозволів на будівництво тощо.

С.ТІГІПКО наголосив, що фракція «Сильна Україна», до складу якої він входить у Дніпропетровській облраді, працюватиме конструктивно по вирішенню конкретних завдань.

Він також заявив, що має намір брати участь у всіх наступних сесіях Дніпропетровської обласної ради.