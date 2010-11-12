Президент присвоїв Пшонці чин держрадника юстиції

Та ввів до складу РНБОУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв класний чин державного радника юстиції України державному раднику юстиції 1-го класу генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ. Відповідний указ роміщено на сайті Президента. Іншим своїм указом глава держави ввів В.ПШОНКУ до складу Ради національної безпеки та оборони України за згодою. При цьому колишній генпрокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО виведений зі складу РНБОУ.

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