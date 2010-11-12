Бродський знає, скільки Тимошенко платить експертам і політологам

Михайло Бродський стверджує, що зарплата експертів і політологів, найнятих Юлією Тимошенко, становить від 3 до 10 тисяч доларів. "Величезна кількість таких розмовляючих голів насправді просто транслюють розроблені в штабі БЮТ месиджі", - пише він у своєму блозі, коментуючи історію з Тарасом Кузьо. "Ще з 2007 року пан Кузьо транслював месиджі, підготовлені штабом БЮТ, граючи роль «західного експерта». Красиво, почесно, прибутково - було. Сьогодні він намагається знайти привід залишитися в бютівській платіжній відомості", - пише Бродський.

Політик також звертається і до самого політтехнолога: "...Побійтеся Бога – якщо в БЮТ більше нікому прокоментувати провальні результати місцевих виборів, то не лізьте поперед Леді Ю в пекло політичної боротьби".

Держчиновник пообіцяв відпрацювати 10 хвилин, витрачені на написання тексту, в обідню перерву (запис в блозі залишений о 10.27. - Ред.)