Погребінський: у випадку з Балогою був реалізований простий сценарій

Віктора БАЛОГУ включили до вертикалі влади, щоб одержати від нього контроль над деякими депутатами Верховної Ради і місцевих рад.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив політолог Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ, коментуючи сьогоднішнє призначення лідера партії «Єдиний Центр» Віктора БАЛОГИ на посаду міністра з питань надзвичайних ситуаціях і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

«Я вважаю, що це призначення цілком перебуває у руслі головної лінії управлінської ідеології Партії регіонів і команди ЯНУКОВИЧА», - сказав експерт.

Він пояснив, що «значення цієї лінії полягає у тому, що потрібно максимально спростити процедури і скоротити всілякого роду трансакції».

«Річ у тім, що ходять там якісь депутати, які слухають команди БАЛОГИ в парламенті. Треба з ними домовлятися або з БАЛОГОЮ домовлятися зараз, після місцевих виборів, які, мабуть, були цим самим тестом: чи залишається в грі БАЛОГА? От він показав, що залишився у грі, що одержав контроль над однією областю. А в одній з областей без нього Партії регіонів складно створити більшість», - констатував М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Політолог вважає, що в цьому випадку було реалізовано такий сценарій: «Є проста думка: включити БАЛОГУ у схему вертикалі влади і одержати від нього контроль над депутатами і парламенту, і місцевих рад. І це, видно, було умовою отримання крісла міністра. А то, що він свого часу критикував «регіоналів», говорив: не піду в міністри. Ну, хто всерйоз до цього ставився?».

При цьому експерт висловив думку, що В.БАЛОГА є «людиною позаідеологічною». «І ставлення самої Партії регіонів до ідейних засад поглядів тієї чи іншої людини ніколи не було таким критично важливим. Інакше б не гуляла туди-сюди з партії і знову в партію БОГОСЛОВСЬКА, інакше не сиділа б на місці секретаря Ради національної безпеки і оборони БОГАТИРЬОВА – була б давно звільнена. Це для них не є принциповим. У цьому значенні – цілком природне призначення», - резюмував М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.