Табачник відмовився вибачатися перед галичанами

Міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що не має наміру вибачатися перед жителями Галичини за свою статтю в одному з видань про відмінність галичан від українців.

Про це він заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

На пропозицію одного з журналістів вибачитися перед жителями Галичини у зв`язку з висловлюваннями про те, що галичани не мають нічого спільного з рештою народу України, Д.ТАБАЧНИК відповів: "Ні, не зроблю. Тому що я вважаю, що кожна людина має право відстоювати свої думки і позиції. І коли ми говоримо про відмінності лінгвістичні, про різні ментальні погляди, то тоді нам потрібно примусити вибачитися Івана Франка, який писав ще різкіше, Івана Нечуй-Левицького, Павла Скоропадського й багатьох інших".

Як відомо, в опублікованій у вересні статті «Духовна капітуляція націоналістів» у тижневику «2000» Д.ТАБАЧНИК, зокрема, написав: «Біда в тому, що вітчизняні «вільні ЗМІ», які перебували в істериці, коли я слідом за І.Нечуй-Левицьким, І.Франком і П.Скоропадським просто констатував наявність величезних лінгвістичних, конфесійних, історичних й інших відмінностей між галичанами і жителями Великої України, що набагато серйозніше відрізняють їх один від одного, ніж відрізняються баварці від прусаків, сибіряки від петербуржців, каталонці від кастильців, абсолютно не помітили, що їхні «світочі духу» і політичні лідери у набагато жорсткішій, я б навіть сказав, абсолютно неполіткоректній формі не просто заявили про наявність у державі Україна двох різних українських народів, але й дозволили собі визначити, який з цих народів «правильний», а який має бути виправлений або піддатися етнічному чищенню. У найгіршому разі, побоюючись, що в ході чищення можуть бути вичищені вони самі (зважаючи на те, що знаходяться у «блискучій» чисельній меншині), «інженери людських душ» з Івано-Франківська пропонують відділити від України регіони, де компактно проживає їх «правильний» народ, і вже там будувати «національну державу» з усією красою апартеїду й етнічних чищень».