Азаров не має наміру наслідувати приклад Ющенка і Тимошенко

Швидкість підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року збільшилася в чотири рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час прямої телефонної лінії в газеті «Факты и комментарии».

«Програма (підготовки до Євро-2012 – УНІАН) зараз йде тими темпами, які ми заклали. У нас не немає ніяких підстав думати, що ми не виконаємо цю програму. Якщо образно говорити, то ми приблизно рази в чотири збільшили швидкість підготовки», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що наразі стадіон у Львові, який серед інших об`єктів до Євро-2012 більше відставав у термінах будівництва, зараз готовий уже на 40%.

«Якщо ми за 8 місяців 40% зробили, то абсолютно очевидно, що за наступний рік ми його здамо», - вважає прем`єр-міністр.

Водночас М.АЗАРОВ зазначив, що не збирається найближчим часом відвідувати стадіон у Львові, як це неодноразово робили екс-президент Віктор ЮЩЕНКО і екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я там не був і не буду поки. В цьому немає необхідності», - підкреслив М.АЗАРОВ.