Томенко помітив, що нардепи почали менше прогулювати засідання ВР

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що у вересні-жовтні народні депутати стали дисциплінованіше з’являтися на роботі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, зокрема, йдеться про участь народних депутатів у пленарних засіданнях Верховної Ради з 7 вересня по 21 жовтня.

Політик нагадав, що згідно ст. 26 Регламенту Верховної Ради, перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом, а також за допомогою електронної системи.

Віце-спікер констатував, що ситуація з відвідуваністю у парламенті значно покращилася.

Зокрема, він повідомив, що за два місяці роботи (вересень-жовтень) 7 сесії 6-го скликання 69 народних депутатів не пропустили жодного пленарного засідання. Згідно з наданими заступнику голови ВР документами, з цих 69 народних депутатів 24 представляють Партію регіонів, 17 – з БЮТу, 6 – з Блоку Литвина, 4 – з КПУ, 6 – з НУ-НС та 12 позафракційних.

“28 народних депутатів жодного разу не взяли участь у пленарних засіданнях, що відбулися з 7 вересня по 21 жовтня. Тобто, пропустили 20 засідань”, - водночас наголосив М.ТОМЕНКО.

Він пояснив цей факт, насамперед, тим, що із цих 28 народних депутатів – 9 (Геннадій ВАСИЛЬЄВ, Василь ГОРБАЛЬ, Володимир ДЕМІШКАН, Микола ДЖИГА, Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, Григорій ІЛЛЯШОВ, Ігор КАЛЄТНІК, Дмитро САЛАМАТІН та Микола ШЕРШУН) є сумісниками, які займаються іншою роботою, а їхні картки активно голосують у парламенті.

Загалом, за інформацією М.ТОМЕНКА, серед найбільших “прогульників” 17 депутатів з Партії регіонів (Ринат АХМЕТОВ, Г.ВАСИЛЬЄВ, Сергій ВАСЮТІН, Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ, В.ГОРБАЛЬ, Володимир ДЕМИДКО, В.ДЕМІШКАН, М.ДЖИГА, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, Г.ІЛЛЯШОВ, Сергій КИЙ, Олександр ЛЄЩИНСЬКИЙ, Володимир МАЛЬЦЕВ, Орест МУЦ, Д.САЛАМАТІН, Василь СТЕЛЬМАШЕНКО, Юрій ЧЕРТКОВ), 8 – з БЮТу (Гарегін АРУТЮНОВ, Олександр БУРЯК, Сергій ВЕЛІЖАНСЬКИЙ, Степан ГЛУСЬ, Костянтин ЖЕВАГО, Іван КУРОВСЬКИЙ, Євген СІГАЛ, Антон ЯЦЕНКО) та по одному з Блоку Литвина (М.ШЕРШУН), КПУ (І.КАЛЄТНІК) та НУ-НС (Ігор ГУМЕНЮК).