Литвин тішиться, що його не підсиджують: мені ця робота самому сподобалася

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що наступні парламентські вибори мають підвищити якість українського політикуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відкриття програми парламентського стажування «Помічник голови комітету ВР 2010-2011».

«Ми приречені просто вийти на якісний стрибок в плані політикуму під час наступних парламентських виборів. Це осінь 2012 року», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому, за словами спікера, наступні вибори до ВР, ймовірніше за все, відбудуться за мажоритарною системою. «Я скажу відверто, що я не сприймаю цієї системи. Я є непохитним прихильником за мажоритарним принципом висування від партій», - сказав він. Спікер додав, що саме за таким принципом може відбуватися природне і логічне структурування суспільства.

Звертаючись до інтернів відповідної програми, голова ВР зазначив, що саме ця програма дала Україні відомих політиків та державних службовців. За його словами, популярність цієї програми підтверджує і той факт, що на одне місце претендували по 4-5 осіб. За словами спікера, інтерни матимуть змогу працювати в комітетах ВР та підрозділах апарату парламенту.

В той же час В.ЛИТВИН висловив здивування, що не виявилося бажаючих стажуватися в апараті голови ВР. «Може, це тому, що ви не плануєте найближчим часом займати цю посаду? В принципі, це правильно і об’єктивно, бо мені ця робота самому сподобалася», - пожартував В.ЛИТВИН.