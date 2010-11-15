Експерт вважає, що вибори народили купу інтриг

Результати місцевих виборів-2010 сприяли зародженню цілої низки інтриг, а також дали серйозну поживу для роздумів основним політичним гравцям країни. Так вважає генеральний директор «Центру політичного консалтингу» Денис Денисенко.

В статті у газеті «Дзеркало тижня» він відмітив зростання поляризації політичних уподобань виборців, про що свідчить значне збільшення підтримки комуністів і «Свободи».

«По суті, як на Заході, так і на Сході країни мобілізувався протестний електорат, не згодний з генеральною лінією Партії регіонів», - вважає Д.Денисенко.

Інтригою, на його думку, є і втрата позицій «Батьківщиною». За словами експерта, свою роль у тому, що партія Тимошенко повсюдно погіршила електоральні показники, відіграв той факт, що в ключових для цієї політичної сили Київській і Львівській областях її було викинуто на узбіччя виборчого процесу.

«Останній писк політтехнологічної моди – рейдерське захоплення партійних списків – спрацював на ура. Крім того, «Батьківщина», а точніше її основна рушійна сила Юлія Тимошенко, була сама на себе не схожа – ні креативних рішень, ні бурхливої енергії переконання країна не побачила. Тому і дала цьому технологічному «штилю» свою оцінку», - зазначив Д.Денисенко.

Виходячи з результатів волевиявлення, експерт відзначив ще одну важливу тенденцію – з часів президентських виборів у табелі про ранги помінялися місцями «Фронт змін» і «Сильна Україна». Процес падіння підтримки одних і зростання рейтингів інших має цілу низку причин, і залежали вони, за словами Д.Денисенка, виключно від діяльності перших осіб партій.

«Тігіпко пішов працювати у владу, де став локомотивом підготовки і втілення в життя нового Податкового кодексу, чим убив будь-яке бажання голосувати за свою політсилу представників свого електорального ядра – середнього і малого бізнесу. Гарна і якісна кампанія, що принесла Тігіпкові успіх на президентських виборах, цього разу спрацювала набагато слабше. У Сергія Леонідовича, очевидно, подумали, що не треба винаходити новий велосипед, і вирішили поїхати на старому. Та добре накачані шини електоральної підтримки до осені 2010 уже добряче спустили», - заявив експерт.

На відміну від свого основного опонента Арсеній Яценюк, як вважає Д.Денисенко, зробив висновки і перестав експериментувати над власним образом.

«Лідер «Фронту змін» став саме тим, ким його очікували побачити прихильники - «білим комірцем», а не похмурим диктатором мілітарно-кислотних малюнків. Як результат – спокійна і загалом обнадійлива кампанія допомогла «фронтовикам» закріпити результат і отримати представництво в місцевих радах практично по всій країні, - наголосив він. – І якщо в Яценюка не трапиться ще одного нападу епатажного прочитання виборчої кампанії, то перед ним відкриються непогані перспективи на політичне майбутнє, у тому числі й на наступних парламентських виборах», - підкреслив експерт.