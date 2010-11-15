Кисельов хоче сприяти «в'язці» представників еліт України та Росії

Заступник генерального директора Всеросійської державної телерадіокомпанії Дмитро КИСЕЛЬОВ має намір сприяти «в`язці» представників еліт України та Росії за допомогою організації для них зустрічі в київському клубі «Сковорода».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.КИСЕЛЬОВ заявив сьогодні в ході спільної прес-конференції з російським бізнесменом Віктором ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ, який дав згоду на участь у сьогоднішній зустрічі з українськими бізнесменами в клубі «Сковорода». (Клуб «Сковорода», створений в Києві за ініціативи Д.КИСЕЛЬОВА, ставить за мету об`єднати російську й українську еліти, давши можливість частіше спілкуватися в неформальній обстановці. Клуб названо на честь видатного українського філософа та поета Григорія Сковороди – УНІАН.)

За словами російського журналіста, «як собакам елітних порід потрібна стороння допомога при в`язці, вони вже не можуть самостійно, так і людям благородної натури потрібна людина, яка б їх просто представила один одному. Інакше вийде, як у тому анекдоті, коли два англійці померли на безлюдному острові, тому що їх просто нікому було представити». При цьому Д.КИСЕЛЬОВ, звертаючись до В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА, додав: «Я не знаю, чи погодитися Віктор Феліксович із цією аналогією, але для наочності я її навів».

У свою чергу В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ пожартував: «Я вже, знаєте, з певним напруженням очікую цієї зустрічі в клубі, з урахуванням ваших аналогій».

«Я вважаю, що уявлення еліт один про одного як в Україні, так і Росії сміхотворні. Я хотів би привезти до Києва з Москви людей першого ряду, щоб три години українські лідери з різних сфер ставили їм запитання. Тоді вони зможуть вирішувати спільні завдання для своїх країн», - переконаний Д.КИСЕЛЬОВ.

Пояснюючи свою позицію щодо проведення зустрічей у клубі «Сковорода» без преси, Д.КИСЕЛЬОВ нарікнув, що часто ЗМІ намагаються в своїх інтересах створити сенсацію. «Це може зіпсувати людські відносини, які я хочу налагодити. Як лікарі проводять консиліуми без преси, так і люди першого ряду повинні мати право спілкуватися без преси, у них немає обов`язків жити весь час у скляному будинку», - зазначив Д.КИСЕЛЬОВ. Він повідомив, що взяти участь у наступній зустрічі клубу «Сковорода» вже дав згоду російський режисер Микита МИХАЛКОВ.