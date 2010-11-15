Експерт: місцеві вибори виявили три основні больові точки країни

«Місцеві вибори виявили три основні больові точки країни, де політична боротьба набрала скандального обороту і принесла досить несподівані результати. Три великі міста на сході – Харків, Одеса і Запоріжжя – викристалізували основні напрямки політичного протистояння в Україні», - заявив в статті у газеті «Дзеркало тижня» генеральний директор «Центру політичного консалтингу»Денис Денисенко.

Так, за словами експерта, одеський мер Едуард Гурвіц програв вибори остаточно, і його нинішні випади в бік новообраного Олексія Костусєва видаються як мінімум дивними. Адже виборча практика вже давно довела, що сфальсифікувати можна 5-7% голосів, але відрив у 20% між першим і другим кандидатом, який було зафіксовано на мерських виборах у Одесі, створити неможливо при будь-якому напруженні сил і адмінресурсу.

«При цьому казати про те, що для Гурвіца поразка з таким розгромним рахунком стане політичною катастрофою, не доводиться. В особі колишнього мера, який ішов на вибори від «Фронту змін», Арсеній Яценюк отримав рейтингового опозиційного політика в місті-мільйоннику, і навряд чи викликає сумнів те, що Гурвіц піде за списком «Фронту» до Верховної Ради. Це серйозне посилення для команди Яценюка і надійний політичний тил для самого Гурвіца», - зазначив Д.Денисенко.

Ще одне місто, де результат виборів міського голови вийшов, на його думку, досить несподіваним, - це Запоріжжя.

«Основний кандидат на перемогу Володимир Кальцев, виконувач обов’язків мера, у зв’язку з регулярною участю в місцевих виборах і так мав досить високий рівень упізнаваності в місті. Саме тому надто активна медіакампанія, а також надмір зовнішньої реклами призвели до «перегріву» електорату. До цього додалася загальна розслабленість прибічників регіонала (у Запоріжжі явка виборців становила 37%), які були впевнені в перемозі свого кандидата. Крім того, дуже дивне залишення своєї посади колишнім мером Євгеном Карташовим за станом здоров’я також не найкращим чином спрацювало на імідж Кальцева», - розповів експерт.

Він переконаний, що Партія регіонів явно перегнула палицю, адже замість того, щоб вийти з Карташовим на вибори і перемогти його, що б виключило появу на орбіті реальних претендентів бютівця Олександра Сіна, вони стартували із позиції в.о. мера і прогадали.

«Що стосується Сіна, незважаючи на його упевнену перемогу, геть незрозуміло, як йому вдасться домовитися з прорегіональною більшістю в міськраді. На цей момент він фактично «у лещатах», з яких є тільки два виходи – або перестати бути опозиційним політиком, або показати дива «азіатської» політики, уміло лавіруючи між інтересами своїх виборців і потужного регіонального лобі», - зазначив Д.Денисенко.

Досить цікавою, як вважає експерт, є й ситуація на місцевих виборах у Харкові, де розрив між Кернесом і Аваковим становив менше одного відсотка.

На його думку, для Кернеса «мерство» - це можливість увійти в історію міста і вийти на новий рівень політичної кар’єри. Проте й Аваков, незважаючи на те що програв вибори, анічогісінько не втрачає.

«Здобувши серйозну підтримку виборців, Аваков певною мірою убезпечив свій бізнес, тому що будь-які спроби тиску, у тому числі і з боку нового міського голови, набуватимуть суспільно-політичного резонансу. Він також отримав непогану перспективу стати загальнонаціональним політиком, адже має підтримку третини виборців міста, а це серйозний політичний капітал. Крім того, у прорегіональній міськраді, орієнтованій на Кернеса, Авакову було б украй важко здійснювати свій вплив. Не виключено, що труднощі, які він «заробив» би в разі обрання мером, були б незрівнянно більші, ніж у його нинішній ситуації, коли він «трішки програв», - наголосив експерт.

Загалом же місцеві вибори він охарактеризував як перегрупування політичних сил, а не як чиюсь упевнену перемогу або нищівну поразку.

«Вибори показали серйозне зростання протестного електорату в країні. Очевидно, що з цією потенційною небезпекою регіонали так і не навчилися боротися іншими методами, ніж використанням «катка». Тепер Партії регіонів буде складно вибудувати політичну картинку в країні за своїм образом і подобою», - зазначив Д.Денисенко.

Він також додав, що намагаючись максимально розширити свій вплив і роздуваючи партійні лави, Партія регіонів втрачає основу своєї успішної діяльності – згуртовану команду бійців, мотивовану ідеєю реваншу.

«Тепер вона розростається насамперед за рахунок тих, хто примкнув у примусово-адміністративному порядку, і, попри все, триматиме дулю в кишені. Така аморфна маса швидко деградує, і в регіонального партійного монстра є всі шанси в уже досяжному майбутньому загинути під власною вагою», - підкреслив експерт.