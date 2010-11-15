Тарасюк: квазієвропейська риторика зазнала поразки

22:12, 15 листопада 2010
Політика
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Європарламент не має ілюзій щодо України

У політиків Європейського парламенту не існує ілюзій щодо українських місцевих виборів-2010.

Про це заявив лідер НРУ Борис ТАРАСЮК, коментуючи доповідь спостерігачів від Європарламенту, депутатів Павла КОВАЛЯ і Яна КОЗЛОВСЬКІ щодо низки недоліків на місцевих виборах в Україні, повідомили УНІАН у прес-центрі Народного руху України.

На думку політика, заява європейських депутатів щодо місцевих виборів в Україні показала, що “квазієвропейська риторика” влади зазнала поразки. “Нею, як фіговим листком, не вдалося прикрити від світу масовані фальсифікації і маніпуляції виборчим процесом”, - наголосив Б.ТАРАСЮК.

За його словами, порушення в ходів виборів, відзначені у заяві євродепутатів, були засвідчені й спостерігачами, і кандидатами від НРУ.

Б.ТАРАСЮК переконаний, що «після такого провалу у влади є два вибори: або і надалі пробувати "напускати туману", або нарешті назвати речі своїми іменами: вона будує в Україні авторитарну державу під диктант ПУТІНА».

За словами Б.ТАРАСЮКА, ті політичні сили, які ухвалили новий виборчий закон, який сприяв махінаціям в ході місцевих виборів, повинні понести політичну відповідальність за згортання демократії в Україні. “А безпосередні фальсифікатори місцевих виборів повинні постати перед судом», - заявив Б.ТАРАСЮК.

Водночас політик впевнений, що повинен прийти час для того, щоб винних було покарано, оскільки нинішня влада покриває порушення.

«Тому ми повинні формувати юридично цілісну базу даних щодо порушень – щоб час відповідальності прийшов, і закон восторжествував», - підсумував лідер НРУ.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада спостерігачі від Європарламенту, депутати Павло КОВАЛЬ (група Європейських консерваторів і демократів, Польща) і Ян КОЗЛОВСЬКІ (група Народних партій, Польща) оприлюднили доповідь, підготовлену за результатами спостереження за виборами.

В доповіді вони відзначили ряд недоліків на місцевих виборах в Україні.

«Перед днем голосування можна було помітити ряд недоліків, які мали прямий вплив на проведення виборів і результати виборів і які викликали стурбованість процесом голосування», - йдеться у документі.

Депутати, зокрема, відзначили, що одним із недоліків стало пізнє ухвалення нового закону про вибори, який набув чинності тільки 31 липня, залишивши мало часу для підготовки до виборів.

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