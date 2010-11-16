Гримчак не хоче, щоб Стогнія садовили до тюрми

Народний депутат від НУ-НС Юрій ГРИМЧАК не має наміру притягувати до кримінальної відповідальності за напад на народного депутата головного радника міністра внутрішніх справ Костянтина СТОГНІЯ.

Про це Ю.ГРИМЧАК заявив в ефірі ТВі, коментуючи свою бійку з К.СТОГНІЄМ, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Я не хочу, аби його садовили до тюрми! Чесно кажучи, шкода - у нього ж теж є діти. Але я вважаю, що він не повинен працювати у Міністерстві внутрішніх справ», - переконаний депутат. «Він має бути покараний. Можливо, звільнений з посади, можливо, повинен отримати якийсь умовний термін, але покараний бути повинен, оскільки діючий співробітник МВС не повинен, навіть якщо його найстрашнішими словами ображатимуть, розпускати руки як відносно громадян на вулиці, так і стосовно народних депутатів України», - додав Ю.ГРИМЧАК.

Разом з тим, він зауважив, що подібну ситуацію уявити ще рік тому було б неможливо: «Давайте уявімо собі, що полковник міліції, керівник райвідділу, наприклад, вийшов і вдарив депутата від Партії регіонів. Що б було? Тут такий ґвалт був би, що відбувається переслідування опозиції».