Верховну Раду закидають туалетним папером, копійками і помідорами

Міліція реагує спокійно

Учасники акції протесту проти ухвалення Податкового кодексу кидають на подвір’я парламенту туалетний папір, копійки та помідори. Як передає кореспондент УНІАН, працівники міліції реагують на дії пікетувальників спокійно. При цьому підприємці вигукують: «Кожному депутату – мінімальну зарплату!». Як повідомляв УНІАН, за даними організаторів акції протесту, парламент пікетують понад 30 тис. осіб. Водночас у міліції стверджують, що біля ВР перебуває до 7 тис. осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter