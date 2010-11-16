"Батьківщина" вимагає негайних виборів мера Києва та міськради

Блок Юлії Тимошенко та партія “Батьківщина” виступають за дострокові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби «БЮТ-Батьківщини» у зв‘язку із звільненням Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації і призначенням на цю посаду представника Партії регіонів Олександра ПОПОВА.

“Звичайно, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО давно слід було усунути з посади не лише керівника КМДА, але й міського голови. Це питання не сьогоднішнього, і навіть не вчорашнього дня”, - зазначає “БЮТ-Батьківщина”. Водночас, автори заяви переконані, що право обирати керівника міста мають кияни і тільки кияни, а не одноосібно Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як зазначається в документі, “призначення О.ПОПОВА головою КМДА дуже добре ілюструє принципову відмінність між Блоком Юлії Тимошенко та Партією регіонів. Наша політична сила у 2008 році добилася для киян права дати оцінку владі, а згодом прийняла вибір мешканців столиці таким, яким він виявився на той момент. Натомість ПР, прекрасно розуміючи, що кияни ніколи не проголосують за її висуванця, підмінила вільний вибір громадян особистою волею В.ЯНУКОВИЧА. Зміна столичної влади в такий спосіб свідчить про неповагу В.ЯНУКОВИЧА до киян та про його страх перед міською громадою Києва”.

“БЮТ-Батьківщина” вимагає від В.ЯНУКОВИЧА та його більшості у Верховній Раді негайно оголосити дострокові вибори міського голови Києва та міської ради, а “не підміняти вибір громади призначенням кишенькового адміністратора”.

“БЮТ-Батьківщина” також вимагає від В.ЯНУКОВИЧА “припинити гру в наперстки із пересуванням повноважень від мера до глави КМДА. Вся повнота влади має бути зосереджена в руках міського голови, обраного громадою міста, – тільки так можна зберегти місцеве самоврядування в українській столиці”.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Президент України В.ЯНУКОВИЧ звільнив з посади голови Київської міської державної адміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і призначив на цю посаду О.ПОПОВА.