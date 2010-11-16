Новий мер Луцька вивозив сім'ю з міста, бо знав, що готують ДТП
16:38, 16 листопада 2010Політика
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Романюк ходив у СБУ
Новий Луцький міський голова Микола РОМАНЮК напередодні виборів отримував погрози і за три дні до виборів був змушений вивезти сім`ю з Луцька.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.
Також М.РОМАНЮК сказав, що загалом погрози були двічі, і з цього приводу він зустрічався з начальником Головного управління внутрішніх справ в області та з начальником УСБУ.
«Вдалося зняти питання прослуховування мене та членів сім`ї і переслідування. А за три дні дійсно я вивозив сім`ю з Луцька, тому що теж була така інформація, що мали здійснити ДТП», - сказав він.
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