Новий мер Луцька вивозив сім'ю з міста, бо знав, що готують ДТП

16:38, 16 листопада 2010
Політика
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Романюк ходив у СБУ

Новий Луцький міський голова Микола РОМАНЮК напередодні виборів отримував погрози і за три дні до виборів був змушений вивезти сім`ю з Луцька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Також М.РОМАНЮК сказав, що загалом погрози були двічі, і з цього приводу він зустрічався з начальником Головного управління внутрішніх справ в області та з начальником УСБУ.

«Вдалося зняти питання прослуховування мене та членів сім`ї і переслідування. А за три дні дійсно я вивозив сім`ю з Луцька, тому що теж була така інформація, що мали здійснити ДТП», - сказав він.

 

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