У ПР сподіваються, що Тягнибок виросте з коротких штанців

У Партії регіонів сподіваються, що ВО «Свобода» стане відповідальною і конструктивною опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ під часі круглого столу "Вплив результатів місцевих виборів на відносини України з ЄС" в Інституті Горшеніна.

На думку депутата, успіх «Свободи» на місцевих виборах став результатом розчарування виборців в інших національно-патріотичних силах. «З`явилася нова, молода політична сила, яка при своєму народженні робила шокуючі і визивні гасла, щоб привернути до себе увагу», - вважає В.ЛУК’ЯНОВ.

Він висловив сподівання, що у міру свого становлення «Свобода» відійде від радикальних гасел і стане конструктивною опозицією. Тим паче, що, за словами депутата, сьогодні у цієї політичної сили з`явився шанс на ділі, а не на словах продемонструвати роботу над поліпшенням рівня життя громадян в тих регіонах, де вона перемогла.

Водночас він підкреслив, що якщо «Свобода» і далі обмежуватиметься лише «ура-патріотизмом», то виборці змінять своє ставлення до партії. «Сподіваюся, що у хлопців з`явиться можливість, з одного боку, вирости з коротких штанців і перейти до відповідальної політики. У такій ситуації я не виключаю можливості, що хлопці зможуть пройти і до Верховної Ради, але якщо оберуть інший шлях – це шлях ВІТРЕНКО, шлях на маргінес», - відзначив В.ЛУК’ЯНОВ.

Він додав, що сьогодні у «Свободи» є шанс відійти від радикальних заяв, від епатажу і стати серйозною політичною силою. Пізніше В.ЛУК’ЯНОВ відзначив, що це була його особиста думка.

Також В.ЛУК’ЯНОВ спростував чутки, що Партія регіонів фінансувала ВО «Свобода» під час місцевих виборів.

У свою чергу член політради ВО «Свобода» Юрій СИРОТЮК підкреслив, що сьогодні багато політологів і політики намагаються створити «віртуальний образ» партії, який нічого спільного не має з дійсністю. «Дуже часто створюються страшилки про «Свободу», політологи їх розкручують, а потім самі у них вірять, і коли ми читаємо про себе в пресі, ми самі жахаємось», - сказав він.

Також Ю.СИРОТЮК відзначив, що "Свобода" йде в опозицію в тих регіонах, де не має значного представництва у місцевих радах. "У Тернополі ми беремо повну відповідальність", - підкреслив він. Він нагадав, що в цьому обласному центрі "Свобода" завоювала пост мера і більшість у міськраді, а Тернопільську облраду "Свобода" контролює з 2009 року, коли відбулися дострокові вибори.

У місцевих радах Львівської та Івано-Франківської області, де мерами обрано представників інших сил, а "Свобода" має значне представництво, партія налаштована на конструктивну співпрацю. Крім того, "Свобода" претендує на пости глав облрад цих двох західних областей, сказав Ю.СИРОТЮК.

В інших регіонах, за словами Ю.СИРОТЮКА, ВО «Свобода» йде в опозицію до нинішньої влади.