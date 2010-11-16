Азаров: Черновецький залишається мером Києва

Екс-голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ після призначення на цю посаду Олександра ПОПОВА залишається обраним киянами мером.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні, представляючи О.ПОПОВА депутатам Київської міської ради і співробітникам міської адміністрації на посаді голови КМДА.

Сам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не був присутнім на цій церемонії, проте у залі Київради був колишній мер і голова КМДА Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО.

«Його (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – УНІАН), на жаль, тут немає. Йому можна було цілий ряд добрих слів сказати, як це робиться. Але він нікуди, як ви розумієте, з Києва не йде. Він залишається обраним киянами мером», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр-міністр наголосив, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ виконуватиме свої функції «в міру своїх сил і можливостей».

На думку М.АЗАРОВА, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на своєму посту сприятиме розв’язанню проблем, що стоять перед киянами.