Підприємці встановили біля Верховної Ради три військові намети

Підприємці, які протестують проти прийняття Податкового кодексу, встановили три військові намети біля Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз біля парламенту перебуває близько тисячі учасників акції протесту, а також міліція, яке несе охорону по периметру будівлі Верховної Ради.

Як зазначили у столичному главку міліції, будь-яких порушень громадського порядку не зафіксовано.

Рух по вулиці Грушевського від готелю "Київ" до вулиці Шовковичної перекрито правоохоронцями.

Голова Комітету захисту підприємців при Опозиційному уряді Оксана ПРОДАН заявляє, що представники малого і середнього бізнесу, які сьогодні проводять акцію протесту під стінами Верховної Ради, залишатимуться тут до 18 листопада.

Про це вона заявила журналістам за підсумками зустрічі у кулуарах ВР учасників акції та фракцій більшості.

О.ПРОДАН зазначила, що багато хто з учасників мітингу приїхали до Києва з наметами і теплими речами. «Безумовно, хтось залишиться. Їхали, бо знали, що проект Податкового кодексу буде розглядатись з 16 по 19 листопада», - сказала вона.

О.ПРОДАН наголосила, що учасники мітингу мають намір залишатись під стінами парламенту доти, доки не буде ухвалене остаточне рішення по кодексу.

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Тим часом Верховна Рада розпочала розгляд третього розділу проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК повідомив, що цей розділ стосується податку на прибуток підприємств.

На даний час депутати розглянули близько 1,5 тис. поправок з понад 4 тисяч. Парламент ухвалив 134 статті проекту Податкового кодексу.