Турчинов: боротьба за захист середнього класу є боротьбою за Україну

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що боротьба за захист існування середнього класу є боротьбою за Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ТУРЧИНОВА, про йдеться у його персональному блозі.

На переконання О.ТУРЧИНОВА, головним мотивом зачистки нинішньою владою малого і середнього бізнесу є те, що «весь живий бізнес хочуть взяти під контроль два-три олігархічних клани із найближчого оточення Президента, які підпорядковані та підконтрольні йому».

Він наголосив, що у будь-якій тоталітарній державі економіка, що контролюється правлячою клікою, завжди безальтернативна та поза конкуренцією.

Водночас, за словами О.ТУРЧИНОВА, середній клас, який в будь-якому суспільстві є основою демократії, зараз непотрібен, «тому що ці люди не хочуть споживати інформаційну "жувачку" підцензурних ЗМІ». «Ці люди не хочуть тупо голосувати за криміналітет в обмін на обіцянки ситої пайки. Ці люди хочуть бути громадянами своєї країни, не випрошувати подачки і не плазувати на пузі перед дірвавшимся до влади угрупуванням, яке вважає, що прийшло назавжди», - зауважив він.

У свою чергу уряд Юлії ТИМОШЕНКО, наголосив О.ТУРЧИНОВ, у 2009 році, «коли Україна знаходилась в епіцентрі світової кризи і в бюджеті не вистачало коштів», також міг піти на підвищення податків для малого та середнього бізнесу. «Знаходились навіть «фахівці», які радили таким шляхом перекрити бюджетну дірку. Але наш уряд відмовився від цього шляху, тому що в умовах економічної кризи, коли весь її тягар падає на малий та середній бізнес, збільшення податкового навантаження ніколи не призвело б до росту бюджетних надходжень», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

На його переконання, такий крок може призвести лише до банкрутств одних і переходу в тінь інших, що і відбувається сьогодні, «коли влада з маніакальною наполегливістю намагається накинути на шию малого та середнього бізнесу податковий зашморг».

«Може, вони не розуміють, що не досягнуть зростання податкових надходжень, а лише знищать долі сотні тисяч підприємців, які ще носять таку назву? Ні, розуміють. Це їхня свідома політика. Тому що в Україні авторитарний режим з тупою наполегливістю прагне перерости у тоталітарний. А одна з його характеристик (окрім контролю над ЗМІ, над судовою владою, обмеження прав та свобод, узурпація та деформація політичного процесу правлячою партією) – це жорстко вибудована економічна вертикаль, монополізація та централізація економіки. Це головні мотиви зачистки малого і середнього бізнесу, людей, які звикли покладатись на себе і жити не за рахунок бюджетного корита», - вважає О.ТУРЧИНОВ.

«Тому сьогодні боротьба за захист існування середнього класу – це боротьба за Україну, боротьба за наше майбутнє. Це остання барикада проти тоталітаризму і свавілля криміналу», - наголосив він.