Єфремов: коли під стіни парламенту приїздять люди, з цим треба рахуватися

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що влада зробить усе можливе для того, щоб врахувати пропозиції підприємців, які проводять акцію протесту під стінами парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив журналістам після завершенню зустрічі представників більшості з учасниками акції протесту.

«Коли під стіни парламенту приїздять люди, які зацікавлені у розвитку свого бізнесу, у розвитку своїх підприємств, то з цим потрібно рахуватися, і ми не можемо просто відхрещуватися від тих проблем, які у них є», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що представники більшості у ВР уважно вислухали мітингувальників. «І нам потрібно трохи часу, щоб проконсультуватися, чому деякі з їхніх пропозицій раніше не були враховані», - сказав він.

На його думку, під час узгодження деяких положень проекту Податкового кодексу завтра деякі напрямки будуть виправлені.

За словами О.ЄФРЕМОВА, завтра Верховна Рада не буде розглядати проект Податкового кодексу саме для того, аби деякі його положення були узгоджені. Він зауважив, що розгляд проекту Податкового кодексу продовжиться у четвер.

Коментуючи намір мітингувальників залишатися під стінами парламенту аж до моменту остаточного ухвалення рішення, О.ЄФРЕМОВ зазначив, що «не став би підтримувати те, що люди мають намір себе гвалтувати і знаходитися в тих умовах, в яких вони є».