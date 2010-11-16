Тимошенко: світ має обмежити співпрацю з українською владою

Світова спільнота повинна обмежити співпрацю з українською владою через законодавче знищення малого та середнього бізнесу, у цьому переконані підприємці України.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО. Повідомлення стосується перебігу подій довкола ухвалення Верховною Радою Податкового кодексу, що триває нині.

Згідно з повідомленням, підприємці планують передати відповідний лист економічним відділам посольств і консульств різних країн.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що спротив українських підприємців ухваленню ПК “за кількістю учасників... перетворився в найбільш масову акцію незгоди за останні 10 місяців - за час врядування нової владної команди”.

“Найбільша кількість - понад 40 тисяч підприємців - приїхали до Верховної Ради України, яка в цей час постатейно ухвалювала Податковий кодекс у другому читанні і методично відхиляла будь-які пропозиції депутатів опозиційних фракцій”, – наголошується у повідомленні.

Ю.ТИМОШЕНКО підтримала акцію протесту підприємців під стінами ВР, подякувала їм за те, що не побоялися публічно висловити свою незгоду з діями влади. "Головне, як показує досвід інших країн, не зупинятися. Тільки якщо ви не змиритесь і тільки якщо ви пройдете цей шлях до кінця, з вами вони почнуть рахуватися", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, у разі ухвалення Податкового кодексу підприємці повинні вимагати від Президента не підписувати цей Закон.

Також Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що лише тиск з боку народних мас здатен зупинити ухвалення кодексу і набуття ним чинності. "Я хочу вірити в те, що якщо десятки і десятки тисяч по всій країні скажуть своє слово, у нас є всі шанси зупинити прийняття цього документу", - зазначила лідер партії "Батьківщина".

"Консолідуйте Україну, консолідуйте суспільство, доносіть до людей інформацію, до тих, які сьогодні, на жаль, приймають новини по телебаченню, як абсолютну істину в останній інстанції", - закликала підприємців Ю.ТИМОШЕНКО.