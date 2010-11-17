Балога розповів, яке завдання отримав від Януковича
10:49, 17 листопада 2010Політика
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"...І більше ніяких функцій"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив перед новопризначеним міністром з питань надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ завдання довести роботу МНС до сучасних умов.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів України.
«Я бачився з Президентом. Завдання поставив довести до сучасних умов роботу міністерства і виконувати лозунг, який є - «Запобігти. Врятувати. Допомогти». І більше ніяких функцій», - сказав В.БАЛОГА.
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