Балога розповів, яке завдання отримав від Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив перед новопризначеним міністром з питань надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ завдання довести роботу МНС до сучасних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів України.

«Я бачився з Президентом. Завдання поставив довести до сучасних умов роботу міністерства і виконувати лозунг, який є - «Запобігти. Врятувати. Допомогти». І більше ніяких функцій», - сказав В.БАЛОГА.