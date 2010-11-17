Азаров звільнив чиновника, який придбав Lexus

Генерального директора ДП «Дніпростандартметрологія», головного інспектора області з державного нагляду за якістю товарів і послуг Олександра ТУРЧИНА звільнено з посади, оскільки він порушив пряму заборону уряду й придбав за позабюджетні кошти дорогий автомобіль «Lexus».

Про це сьогодні повідомив, відкриваючи засідання уряду, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

За його словами, цей чиновник звільнений з посади наказом Держспоживстандарту. «Підкреслюю, така реакція уряду буде у всіх випадках, коли чиновники спробують витрачати дорогі народні кошти на свої забаганки, а не на необхідні потреби для розвитку», - сказав прем’єр-міністр.

За його словами, автомобіль буде повернено продавцю, а кошти зараховані до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада на засіданні Кабміну прем`єр-міністр М.АЗАРОВ доручив голові Держказначейства Сергію ХАРЧЕНКУ перевірити законність придбання Дніпропетровським регіональним центром стандартизації, метрології і сертифікації автомобіля Lexus.

«Ви пам`ятаєте, що я заборонив купувати дорогі службові автомобілі й інше. І ось з преси дізнаюся, що Дніпропетровський регіональний центр стандартизації і метрології придбав дорогий Lexus», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, якщо цей факт підтвердиться, то він вимагає від голови Держказначейства негайно розібратися, яким чином службовим особам центру вдалося обійти категоричну заборону фінансувати такі покупки.

«І зробити організаційні висновки. Безумовно, присікти саму можливість таких випадків у майбутньому. Автомобіль, безумовно, забрати, керівника центру звільнити, голову Держстандарту попередити за незадовільну організацію виконання рішень уряду. Я підкреслюю, що ми не ліберальничатимемо там, де йдеться про державну дисципліну і фінансову дисципліну», - наголосив прем`єр.