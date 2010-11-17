У ПР назвали умови, за яких Янукович може ветувати Податковий кодекс

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ називає умови, за яких Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може ветувати Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам О.ЄФРЕМОВ сказав: «Якщо цей кодекс буде прийнятий у варіанті, який мінімізує розбіжності, що існують сьогодні у суспільстві, і не буде порушень Конституції України під час його ухвалення, тоді у Президента не буде підстав його заветувати». При цьому депутат підкреслив, що «якщо він (Податковий кодекс – УНІАН) буде ухвалений або з одним, або з другим, то тоді у Президента з`являться підстави, і я не виключаю варіант, що він цим скористається”.

О.ЄФРЕМОВ не виключає, що ряд розділів, зокрема, 19-й розділ – спрощена система оподаткування - Податкового кодексу України, після ухвалення його, набудуть чинності з другої половини 2011 року.