Тернопільські підприємці сподіваються на "добру волю і розум" Януковича

У Тернополі сьогодні до обіду не працювала майже всі лотки господарської частини центрального ринку. Також порожніми були ряди, де продають одяг.

Як повідомила кореспонденту УНІАН голова профспілки підприємців Тернопільського центрального ринку Наталія ШОЛОМЕЙЧУК, відсутність підприємців на робочих місцях зумовлена проведенням координаційних зборів перед облдержадміністрацією. «Сьогодні зібралися представники ринків, торгових центрів і ми обрали групу з 200 людей, які виїдуть на Київ, щоб завтра взяти участь у черговій акції протесту з приводу прийняття Податкового кодексу. Окрім цього, завтра підприємці ринків не працюватимуть цілий день, натомість ми знову пікетуватимемо облдержадміністрацію», – повідомила Н.ШОЛОМЕЙЧУК.

За її словами, завтра підприємці також планують через представників місцевої влади передати Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ звернення з вимогою ветувати Податковий кодекс у разі його прийняття. «Все іде до того, що кодекс таки затвердять. Тому ми сподіваємось на добру волю і розум Президента, який має пам’ятати свою програму, де він обіцяв покращувати, а не погіршувати життя людей», – сказала Н.ШОЛОМЕЙЧУК.

Вона додала, що підприємці створили уже координаційну групу, яка й вирішуватиме, як діяти далі у разі, якщо Податковий кодекс таки приймуть, а Президент його не заветує.