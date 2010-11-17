Яценюк: зрадникам не місце в партії «Фронт Змін»

Політична партія «Фронт Змін» виключила з партії чотирьох депутатів, які пройшли до Чернігівської міської ради за її списками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, зокрема, виключено Олега МОРОЗА, Василя БІЛОГУРА, Наталю ОСІКОВСЬКУ та Павла ГАРМАША.

Ці депутати порушили рішення політичної ради «Фронту Змін» про перебування партії в опозиції і про неможливість створення коаліцій із Партією регіонів, і на першому засіданні сесії Чернігівської міськради проголосували за призначення секретарем ради представника ПР, пояснили у прес-службі.

«Ці люди підписували політичну угоду, якою зобов’язувалися дотримуватися політичної лінії партії. Вони не виправдали довіру людей, які віддали за них свої голоси. Зрадникам не місце в партії «Фронт Змін». Тому партія, як і обіцяла, зробить усе, щоб зрадники були позбавлені депутатських мандатів», - підкреслив з цього приводу лідер партії Арсеній ЯЦЕНЮК.