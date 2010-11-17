"Наша Україна": влада зробила громадян заручниками своїх провалів

В політичній партії «Наша Україна» заявляють, що влада перекладає на підприємців відповідальність за провали своєї економічної політики.

Про це йдеться в розміщеній на сайті заяві партії.

У “Нашій Україні” наголошують, що дані Рахункової палати про підвищення рівня бідності в Україні в січні-вересні до 26,4%, або 12,5 млн. осіб об’єктивно свідчать про “повний провал соціальної політики влади і її неспроможність підтримати добробут громадян навіть на існуючому рівні”. Тим більше, зауважується в заяві, не доводиться казати про виконання передвиборчих обіцянок президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про невідкладне підвищення мінімальних зарплат і пенсій до 1500 грн.

“На цьому тлі наміри влади «протягнути» через парламент репресивний Податковий кодекс виглядають цинічно. Не здатна забезпечити громадянам гідне життя, влада позбавляє їх і можливості зробити це самим”, - наголошують в партії.

В “Нашій Україні” вважають, що мета нинішньої влади – зробити усіх залежними від держави, готовими закривати очі на справжні цілі нинішніх можновладців – отримання повного контролю над країною для забезпечення надприбутків кількох олігархічних кланів. Зокрема, “Наша Україна” звертає увагу, що в урядовому проекті Податкового кодексу скасовано або відтерміновано запровадження податків на майно і розкіш.

“Не сфальшовані результати місцевих виборів, а багатотисячні мітинги підприємців, які відбуваються зараз в багатьох містах України, є реальною оцінкою українцями діяльності нинішньої влади”, - підкреслюється в заяві.

“Для того, щоб не допустити перетворення України на радянський заповідник, «Наша Україна» і надалі підтримуватиме підприємців. І не голосними заявами і піаром, а конкретними справами”, - заявляють у партії.

«Наша Україна» вже внесла низку законодавчих пропозицій і закликає депутатів Верховної Ради не ухвалювати Податкового кодексу в урядовій редакції.