Найбільший соціальний проект Азаров робитиме з російським банком?

Уряд планує найближчим часом реалізувати найбільш значущий соціальний проект за останні роки – введення електронної соціальної карти. Ідею соціальної карти в Україні ще з весни просуває російський «Сбербанк», пише COMMENTS.UA.

За джерелами видання, у травні «Сбербанк» першим запропонував Кабміну реалізувати в Україні спільно з «Укрпоштою» проект випуску соціальних карт для українських громадян, а згодом до цієї ідеї приєднався і український «Ощадбанк».

«Сбербанку», мабуть, настільки хочеться зайняти цю перспективну нішу, що до «побажання» голови правління Германа ГРЕФА влітку приєднав свій голос Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ. А вслід за цим Г.ГРЕФ натякнув, що «Ощадбанк» вже дуже багато зробив для України», - пише видання.

COMMENTS.UA нагадує, що в Російській Федерації соціальна картка є пластиковою картою встановленого зразка, яка одночасно забезпечує пільговий проїзд у громадському транспорті, надання житлових субсидій, отримання соціальних виплат, пенсій, допомоги, стипендій, а також знижки при оплаті товарів і послуг і є також полісом медичного страхування.