Активісти згорнутого наметового містечка Харкова вирушають на Київ

Частина жителів харківського наметового містечка 21 листопада вирушать до Києва на всеукраїнську акцію протесту проти нового Податкового кодексу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив комендант згорнутого наметового містечка Дмитро ПИЛИПЕЦЬ.

«Деякі люди з наметового містечка будуть вирушати на Київ. 22 листопада планується загальноукраїнська акція протесту проти Податкового кодексу і взагалі протестна акція, так що переміщаємося в Київ», - сказав Д.ПИЛИПЕЦЬ.

Активіст наметового містечка Іван ВАРЧЕНКО зауважив, що харківські протестанти не виступатимуть із гаслами про переобрання Харківського міського голови, оскільки «вже очікувати з цього боку справедливості не доводиться».

Він пояснив, що в наметовому містечку на площі Свободи була велика кількість підприємців, представники бізнесу також під час існування наметового містечка значною мірою підтримували протестувальників. За словами І.ВАРЧЕНКА, в останні дні активісти табору навіть приєдналися до протестів підприємців і висували гасла проти прийняття нового Податкового кодексу, тому вони «й надалі підтримують підприємців».

І.ВАРЧЕНКО додав, що зараз неможливо визначити точну кількість людей, котрі вирушать на акцію протесту до Києва, оскільки це «їх приватна ініціатива», але він наголосив, що «дуже багато підприємців з Харкова та Харківської області бажають підтримати цю акцію».

Як відомо, 22 листопада біля у Києві відбудеться всеукраїнська акція протесту представників малого та середнього бізнесу, які вимагатимуть від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати ухвалений в парламенті новий Податковий кодекс України.

Як передавав УНІАН, сьогодні на виконання рішення Харківського окружного адміністративного суду було згорнуте наметове містечко на площі Свободи.