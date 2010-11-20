БЮТ: міліція намагалася провести перепис учасників акції протесту в Києві

Сьогодні працівники міліції управління внутрішніх справ міста Києва намагались провести перепис учасників акції протесту підприємців, які розбили наметове містечко під Верховною Радою України.

Про це УНІАН повідомив народний депутат України, член фракції БЮТ Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

За його словами, працівники міліції вимагали паспорти у мешканців наметового містечка.

Однак, як повідомив М.ВОЛИНЕЦЬ, після втручання народних депутатів працівники міліції припинили свої дії.

На думку депутата, правоохоронці збирають дані про учасників акції протесту для того, щоб “у подальшому змусити їх припинити свою участь в акціях непокори”.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому Податковий кодекс.