У Севастополі підтримали ультиматум Всеукраїнської акції протесту

У Севастополі близько 150 підприємців, присутніх сьогодні біля будівлі міської державної адміністрації, підтримали ультиматум, висунутий під час Всеукраїнської акції протесту, який спрямований на недопущення підписання Президентом України ухваленого Верховною Радою Податкового кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, один із організаторів акції Любов ОГНЄВА зачитала вимогу севастопольських підприємців до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, в якій, зокрема, наголошується: «Ми також, як і присутні в Києві, вимагаємо від Президента накладення вето на Податковий кодекс».

У документі також говориться, що «у разі введення в дію нового Податкового кодексу, ми будемо вимушені захищати своє право на підприємницьку діяльність безстроковими страйками і акціями громадянської непокори».

Під час пікету була схвалена ідея створення Незалежної профспілки підприємців Севастополя, активісти почали складати список ініціативних груп від функціонуючих у Севастополі ринків.