Рівненська міськрада проголосувала за відставку Азарова і Тігіпка

Рівненська міськрада нового скликання на своєму першому засідання ухвалила звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою накласти вето на Податковий кодекс і звільнити з посад його ініціаторів та авторів – прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА, віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА і голову Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку депутати розглянули текст звернення до Президента, запропонований фракцією «Фронту змін», де йшлося лише про необхідність вето В.ЯНУКОВИЧА.

Однак згодом, на вимогу депутатів фракцій ВО «Батьківщина» і ВО «Свобода», були ухвалені більш радикальні вимоги до Президента, зокрема, щодо звільнення з посад авторів Податкового кодексу.

За це звернення проголосували 47 депутатів. Не брали участі в голосуванні лише представники Партії регіонів. Усього у Рівнераді – 54 депутати.